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مشاهد مذهلة.. طيار سعودي يوثق اجتياز سحب ركامية خطيرة!

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مشاهد مذهلة.. طيار سعودي يوثق اجتياز سحب ركامية خطيرة!
youtube/ماجد الرفاعي
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نشر الطيار السعودي، عبدالله صالح الغامدي، شريط فيديو يوثق اجتياز طائرة مدنية كان يقودها في رحلة إلى الرياض لسحب ركامية خطيرة في الجو.

ويظهر الفيديو محاولة الطيار بيان كيف تبدو تلك السحب على رادارات الطائرات الحديثة، ويشرح مخاطرها وكيفية تحاشيها في الأجواء.

 

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كما أظهر من زجاج الطائرة العواصف الرعدية التي رافقت تلك السحب أثناء الرحلة.

وتتواجد السحب الركامية عادة في الأجواء المنخفضة بشكل عنقودي متراكم، وغالبا ما تترافق مع ظهور البرق والرعد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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