 
مباشر
عاجل
الاستخبارات القومية الأمريكية: روسيا ليست الدولة الوحيدة التي حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية

عيد قوات الإنزال الجوي.. مدن كبيرة ونوافير مغلقة!

متفرقات

عيد قوات الإنزال الجوي.. مدن كبيرة ونوافير مغلقة!
RIAN/Ramil Sitdikov
الاحتفال بعيد قوات الإنزال الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kljv

توقف عمل النوافير في المدن الروسية الكبرى كسان بطرسبورغ وروستوف ونوفوسيبيرسك وكراسنودار في يوم عيد قوات الإنزال الجوي الروسية، ويعود السبب في ذلك لـ "إجراء عمليات الصيانة الفنية".

صفحة الجولات مصورة

وخططت سلطات البلديات في المدن الروسية الكبرى للقيام بأعمال صيانة النوافير في يوم الاحتفال بعيد قوات الإنزال الجوي الروسية.

ويقوم الأخصائيون بفحص الأنابيب وتنظيفها والتحقق من سلامة وحداتها التقنية وآلياتها المتنوعة في معظم المدن، وستعود النوافير إلى العمل، في 3 أغسطس الجاري .

RIAN/Grigory Sysoev

ويعد الهدف من هذا العمل، كما تقول الرواية الرسمية، هو تحسين مستوى عمل النوافير التي تعد من المظاهر البيئية المناسبة لموسم الصيف والسياحة، وللحفاظ على المظهر التاريخي الحضاري للمدن العريقة كمدينة سان بطرسبورغ الشهيرة بنوافيرها البديعة.

إقرأ المزيد
شاهد أغرب طريقة في العالم لشرح قواعد السلامة في الطائرة

لكن الرواية الرسمية بشأن صيانة النوافير ليست الرواية الوحيدة لتوقف عمل النوافير في هذا اليوم!

حيث تتضمن طقوس الاحتفالات التي تقوم بها قوات الإنزال الروسية، في الثاني من أغسطس من كل عام، إقامة قداس الرسول إيليا الذي يوافق عيد قوات الإنزال يوم عيده (تحتفل به المسيحية منذ القرن التاسع والعاشر-بيزنطة)، ثم يتذكر الجنود بكل إجلال وتقدير من قضوا في الحروب، ثم يبدأ الجزء الشعبي الذي يرتبط أحيانا بالسباحة في النوافير العامة، وهو ما لا تحبذه سلطات المدن الكبيرة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد "زلزال المونديال" نسور قرطاج والفراعنة ومعهم محاربو الصحراء يغيرون مدربيهم!