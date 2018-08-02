عيد قوات الإنزال الجوي.. مدن كبيرة ونوافير مغلقة!

توقف عمل النوافير في المدن الروسية الكبرى كسان بطرسبورغ وروستوف ونوفوسيبيرسك وكراسنودار في يوم عيد قوات الإنزال الجوي الروسية، ويعود السبب في ذلك لـ "إجراء عمليات الصيانة الفنية".

وخططت سلطات البلديات في المدن الروسية الكبرى للقيام بأعمال صيانة النوافير في يوم الاحتفال بعيد قوات الإنزال الجوي الروسية.

ويقوم الأخصائيون بفحص الأنابيب وتنظيفها والتحقق من سلامة وحداتها التقنية وآلياتها المتنوعة في معظم المدن، وستعود النوافير إلى العمل، في 3 أغسطس الجاري .

RIAN/Grigory Sysoev

ويعد الهدف من هذا العمل، كما تقول الرواية الرسمية، هو تحسين مستوى عمل النوافير التي تعد من المظاهر البيئية المناسبة لموسم الصيف والسياحة، وللحفاظ على المظهر التاريخي الحضاري للمدن العريقة كمدينة سان بطرسبورغ الشهيرة بنوافيرها البديعة.

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لكن الرواية الرسمية بشأن صيانة النوافير ليست الرواية الوحيدة لتوقف عمل النوافير في هذا اليوم!

حيث تتضمن طقوس الاحتفالات التي تقوم بها قوات الإنزال الروسية، في الثاني من أغسطس من كل عام، إقامة قداس الرسول إيليا الذي يوافق عيد قوات الإنزال يوم عيده (تحتفل به المسيحية منذ القرن التاسع والعاشر-بيزنطة)، ثم يتذكر الجنود بكل إجلال وتقدير من قضوا في الحروب، ثم يبدأ الجزء الشعبي الذي يرتبط أحيانا بالسباحة في النوافير العامة، وهو ما لا تحبذه سلطات المدن الكبيرة.

المصدر: وكالات