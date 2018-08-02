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بالفيديو.. الجيش المكسيكي يلقي القبض على عصابة إجرام خطيرة

متفرقات

بالفيديو.. الجيش المكسيكي يلقي القبض على عصابة إجرام خطيرة
youtube/AiirSource Military
صورة من الأرشيف
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تداولت صفحات ومواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر إلقاء الجيش المكسيكي القبض على عصابة خطيرة.

ويظهر المقطع كيف طاردت القوات الخاصة سيارة المجرمين حتى حقل مفتوح، وبدأت بإطلاق النار عليها حتى استسلمت العصابة، وخرج المسلحون من السيارة حاملين مسدساتهم، وكانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص.

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يذكر أن القوات الخاصة في الجيش المكسيكي تشارك رجال الشرطة في العديد من عمليات مكافحة الإجرام، وخصوصا عمليات إلقاء القبض على عصابات تهريب المخدرات أو السلاح في البلاد.

المصدر: liveleak

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