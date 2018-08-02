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لأول مرة.. روسي يحلق فوق أعلى قمة جبلية في القارة الأوروبية

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لأول مرة.. روسي يحلق فوق أعلى قمة جبلية في القارة الأوروبية
You-Tube: AeroNuts
بالون مطاطي يحلق بالقرب من قمة إلبروس.
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تمكن الروسي، فيتالي نيناشيف، من الطيران في بالون فوق قمة جبل إلبروس، الأعلى في القارة الأوروبية، ما يجعله أول شخص يقوم بالمغامرة الخطيرة في العالم.

وحقق المغامر الروسي رقما قياسيا عالميا عندما تمكن من التحليق إلى ارتفاع بلغ 8300 متر فوق سطح البحر، مستخدما بالونا مطاطيا رياضيا، أسماه "روسيا".

وقدرت الحرارة عند بلوغ فيتالي لهذا الارتفاع الشاهق، بـ (-27) درجة مئوية، في رحلة قياسية قطع خلالها 70 كم من التضاريس المرتفعة.

ويصنف جبل إلبروس كأعلى قمة في القارة الأوروبية وعاشر أعلى قمة في العالم. كما أن للجبل ذروتين، غربية وشرقية، تشكل كل منهما بركانا خامدا.

والملفت للانتباه، هو اعتبار بعض علماء الجغرافيا الجبل الشاهق كحد طبيعي يفصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية.

You-Tube: Alexandr Talanov
البطل الروسي، فيتالي نيناشيف، إلى اليمين، عقب نجاحه في التحليق فوق إلبروس.

المصدر: RBTH + YouTube

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