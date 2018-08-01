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شاهد أغرب طريقة في العالم لشرح قواعد السلامة في الطائرة

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شاهد أغرب طريقة في العالم لشرح قواعد السلامة في الطائرة
pexels-Skitterphoto
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ابتكر مضيف طيران شركة فيرجن أمريكا طريقة جديدة لجذب انتباه ركاب رحلة الطيران التي كان على متنها، ليستمعوا إلى قواعد السلامة على متن الطائرة.

واضطر مضيف الطيران، مايكو تونغو- باري، إلى اللجوء لطريقة جديدة بعد أن سئم إهمال الركاب للاستماع إلى قواعد السلامة الجوية، والتي عليهم معرفتها للحفاظ على سلامتهم أثناء مواجهة حوادث طارئة.

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ودهش الركاب وركزوا أنظارهم إلى المضيف مايكو الذي خرج إلى صالون الطائرة يرقص على أنغام الموسيقى وشرح لهم قواعد الأمان بتعبيرات وحركات جسدية مثيرة، أدخلت السرور إلى الركاب وجعلتهم يتابعون تفاصيل "قواعد الأمان".

وحقق الفيديو الذي صوره أحد الركاب ونشره على تويتر أكثر من مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة.

المصدر: لايف. رو

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