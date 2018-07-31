السعودية تفرض غرامة بـ18 ألف دولار على مجموعة أساءت للحيوان

فرضت السلطات السعودية غرامة مالية طائلة بلغت 18 ألف دولار، على 5 أشخاص قاموا بمخالفة نظام الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس التعاون الخليجي، والمصادق عليه بموجب مرسوم ملكي.

وأوضح مسؤول رفيع في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن العقوبات شملت تغريم أحد متاجر بيع الحيوانات الأليفة، وذلك بسبب بيعه حيوانات مريضة للزبائن وكذلك، بسبب سوء الظروف المعيشية للحيوانات المحتجزة داخل المتجر.

وفي السياق نفسه، قامت الوزارة بتغريم أحد ملاك السيارات المخصصة لنقل الحيوانات والطيور، وذلك بسبب إهماله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات أثناء عمليات النقل.

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كما شملت الغرامة الأخيرة بعض ملاك الإبل، بسبب معاملتهم السيئة لحيواناتهم، التي تضمنت "عمليات تجميل غير قانونية" كحقنها بمواد ضارة بغية تغيير شكلها الخارجي.

وبعد صدور قرار الغرامة، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى أبدا عن معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالرفق بالحيوان.

المصدر: صحيفة الرياض