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حادث مروع يقلب عدة سيارات على ظهورها (فيديو)

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وثقت كاميرا في إحدى السيارات لحظة وقوع حادث خطير على الطريق السريع في منطقة سابونشو بالعاصمة الأذربيجانية، في 30 يوليو.

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وسجلت الكاميرا مناظر مروعة لتصادم سيارات على طريق سريع في باكو، ولم يتمكن سائق السيارة الذي وثق الحادث من تخفيض سرعته في زحمة المرور الشديدة، واصطدم بسيارته لتصبح إحدى ضحايا الحادث المأساوي المروع.

ويظهر الفيديو تصادم مجموعة سيارات، انقلبت 2 منها وأصبحت عجلاتهما في الهواء. لكن مصدر الفيديو لم يتحدث عن ضحايا أو إصابات بشرية إثر الحادث.

المصدر: فيستي. رو

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