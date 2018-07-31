عنكبوت عملاق يفترس آخر بتقنية مميزة! (فيديو)

انتشر فيديو جديد يظهر عملية افتراس عنكبوت عملاق لآخر أصغر منه حجما، إذ نصب له كمينا بوساطة شبكته التي نسجها مسبقا.

ويظهر الفيديو كيفية تمكن العنكبوت الكبير من لف الصغير بشبكة ثانية من الخيوط التي نسجها حول جسده خلال ثوان قليلة، وكانت كفيلة بالقضاء عليه. كما صورت الحادثة عند مدخل منزل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

ويتكون الخيط الحريري الذي يحيكه العنكبوت من عشرات الأنسجة الخيطية الملتفة على بعضها البعض. وتكون هذه الخيوط لينة وقابلة للتمدد عدة مرات ضعف حجمها الطبيعي، دون أن تتمزق.

وبالرغم من رقة وشفافية الخيوط التي يحيكها العنكبوت، إلا أنها تعد من أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، وتتميز بقوة هائلة في تحملها للضغط.

المصدر: وكالات