سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام!

ذكرت وسائل إعلام أن سجناء في ولاية أيداهو الأمريكية تمكنوا من اختراق شبكات الإنترنت الخاصة بسجونهم.

وتمكن ما لا يقل عن 364 سجينا من الوصول إلى شيفرات برنامج "JPay" الإلكتروني الذي يمنح ساعات من الإنترنت للسجناء مقابل مبالغ مادية. وباختراقهم لهذا البرنامج حصلوا على إمكانية تصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام والفيديوهات بشكل غير محدود من الحواسب اللوحية الموجودة في السجن.

كما استغل المخترقون نقاط الضعف في البرنامج ليقوموا بتعبئة أرصدتهم عليه بمبالغ وصلت قيمتها إلى 225 ألف دولار.

من جانبهم، أكد القائمون على السجون في الولاية أنهم اكتشفوا من يقف وراء تلك العملية، وتمكنوا من استعادة 65 ألف دولار، وسيتم تغريم المخترقين بالمبالغ التي دخلت الأرصدة بشكل غير قانوني.

المصدر: فيستي