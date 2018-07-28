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عامل مكتبة يسرق مخطوطات بملايين الدولارات!

متفرقات

عامل مكتبة يسرق مخطوطات بملايين الدولارات!
pexels.com/ Pixabay
صورة أرشيفية
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ذكر موقع نيويورك بوست أن موظفا في مكتبة بيتسبورغ ببنسلفانيا، استغل عمله وتمكن من سرقة كتب ومخطوطات بقيمة 8 ملايين دولار.

وأشار الموقع إلى أن الموظف، غريغ برايوري، عمل على مدى 20 عاما على انتزاع بعض الخرائط الأثرية والصفحات الهامة من الكتب القديمة، وباعها لجامعي التحف والآثار بمبالغ طائلة.

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وأوضحت التحقيقات أن الشخص المذكور خلال العقدين الأخيرين قام بتهريب 300 مخطوطة وعمل مكتوب، كانت أهمها مخطوطة للفلسفة الرياضية للعالم، إسحق نيوتن، تعادل قيمتها 900 ألف دولار.

المصدر: فيستي

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