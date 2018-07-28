عامل مكتبة يسرق مخطوطات بملايين الدولارات!

ذكر موقع نيويورك بوست أن موظفا في مكتبة بيتسبورغ ببنسلفانيا، استغل عمله وتمكن من سرقة كتب ومخطوطات بقيمة 8 ملايين دولار.

وأشار الموقع إلى أن الموظف، غريغ برايوري، عمل على مدى 20 عاما على انتزاع بعض الخرائط الأثرية والصفحات الهامة من الكتب القديمة، وباعها لجامعي التحف والآثار بمبالغ طائلة.

إقرأ المزيد

وأوضحت التحقيقات أن الشخص المذكور خلال العقدين الأخيرين قام بتهريب 300 مخطوطة وعمل مكتوب، كانت أهمها مخطوطة للفلسفة الرياضية للعالم، إسحق نيوتن، تعادل قيمتها 900 ألف دولار.

المصدر: فيستي