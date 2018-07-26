أشهر دعاة الحروب الأمريكية في صورة واحدة!

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مثيرة، جمعت بين أشهر "دعاة الحروب الأمريكيين"، الذين يشاركون حاليا في إعداد مسلسل درامي، يبث قريبا على قناة CBS.

وضم الاجتماع التحضيري للمسلسل كلا من وزراء الخارجية السابقين: هيلاري كلينتون وكولن باول ومادلين أولبرايت، برفقة الممثلة الأمريكية، تيا ليوني، التي ستلعب دور البطولة في البرنامج الدرامي القادم.

It was great to be back on the set of @MadamSecretary with @tealeoni. It is always nice to consult with my successors. The episode will air on #CBS on October 7. pic.twitter.com/68NFcJLMGc — Madeleine Albright (@madeleine) July 24, 2018

كما ينطلق المسلسل الدرامي في شهر أكتوبر المقبل، حيث بني على أحداث حقيقية جرت خلال سنوات خدمة الوزراء الثلاثة، إذ تجسد فيه ليوني شخصية افتراضية لوزير خارجية أمريكي، قد تجمع بين سمات دعاة الحرب الثلاثة.

وبعد انتشار الصورة القياسي على الإنترنت، لاقت طيفا واسعا من الذم والانتقادات على تويتر وفيسبوك، أكثر بكثير مما حظيته من إعجاب وترحيب. ويعود السبب إلى الدور الكبير الذي لعبه كل من المسؤولين الثلاثة في إشعال 4 حروب دولية، دمرت وشتت وهجرت الملايين، عبر ثلاثين سنة مضت.

They played a starring roll in the death of 2,000,000+ innocents; Now @madeleine "500,000 dead Iraqi children was worth it" Albright.

Colin "Iraq has WMDs & is an imminent threat" Powell.

Hillary "We came, we saw, he died hahaha" Clinton are coming to your screens. — Nostradummarse (@nostradummarse) July 24, 2018

Sick, sick, sick. The attempted humanisation and popularisation of people who have the blood of literally millions on their hands. I don't watch this show, but I'd urge all those who do to boycott this episode. These blood-soaked monsters belong behind bars, not in sitcoms. — Michael Marshall (@michael53021960) July 24, 2018

وتشتهر الوزيرة كلينتون (2009-2013)، بدورها المحوري في الحرب المدمرة التي شنها الناتو على ليبيا عام 2011، إذ كانت ممن شجع وأيد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على اتخاذ قرار التدخل العسكري هناك، وإنهاء حكم الرئيس معمر القذافي بالقوة.

في حين يشتهر كولن باول (2001-2005) بكونه أحد مهندسي حربي العراق وأفغانستان، إذ ظهر في خطاب شهير أمام مجلس الأمن وادعى حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل، الفرضية التي ثبت بطلانها لاحقا، ولكن بعد أن دمر العراق وجيشه واقتصاده، إثر الحرب.

أما مادلين أولبرايت، فقد خدمت كوزيرة للخارجية بين عامي 1997 و2001، إبان حكم الرئيس بيل كلينتون. وتشتهر بدورها التحريضي في ضرب الناتو ليوغوسلافيا عام 1999، الحرب التي استخدمت فيها مواد مشعة ما تزال تؤثر على صحة سكان البلاد حتى اليوم، ناهيك عن سقوط آلاف القتلى وكذلك الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية.

المصدر: Sputnik + Twitter