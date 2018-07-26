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بريطانيا تحقق في "استخدام طائراتها العسكرية في رحلات سياحية"

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بريطانيا تحقق في
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تحقق وزارة الدفاع البريطانية في قضية استخدام طائرات نقل عسكرية لأغراض سياحية، وذلك في فترات عدم قيامها بالمهام العسكرية.

وتحدثت تقارير صحفية، صدرت عن صحيفة ديلي ميل وغيرها، حول استثمار ثلاث طائرات لسلاح الجو الملكي البريطاني، في نقل آلاف السياح إلى جزر مايوركا وتينيريفي، وكذلك إلى وجهات بعيدة، كفلوريدا ونيويورك.

وفي السياق نفسه، يجري التحقيق البريطاني حول صفقة مشبوهة تمت في عام 2008، سمحت باستخدام هذه الطائرات في الخدمات التجارية لصالح عدة شركات سياحية عالمية، منها: "Thomas Cook" و"Jet2".

وتقوم وزارة الدفاع البريطانية باستئجار هذه الطائرات حتى اليوم، من شركة "AirTanker"، الرائدة في صناعة الطيران، إذ تم توقيع العقد الملزم بذلك إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق، جوردون براون، في عام 2008، حيث تدفع الحكومة البريطانية 525 مليون دولار أمريكي سنويا، مقابل الاستفادة الكاملة من هذه الطائرات الثلاث.

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وعلى ما يبدو، قامت "AirTanker" بعقد صفقة أخرى موازية مع شركات سياحية، سمحت لها بالانتفاع المادي المزدوج من تأجير الطائرات نفسها في رحلات تجارية، ولكن عندما لا تكون في مهمات عسكرية لصالح الجيش البريطاني.

وظهرت "الفضيحة" للعلن أول مرة، خلال مراجعة حكومية لميزانية الدفاع البريطانية، تمت العام الجاري.

المصدر: ديلي ميل

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