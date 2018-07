"غرفة المطر".. تجربة الاستمتاع بهطول المطر دون التعرض للبلل! (صورة)

شاركونا صوركم الإبداعية الملتقطة خلال زيارتكم إلى الغرفة الماطرة في منطقة المجرة، الشارقة. حيث سنقوم بعرض أفضل الصور على صفحة الانستغرام الخاصة بنا. ولا تنسوا استخدام الوسمين #rainroomSharjah و #SharjahArtFoundation. أوقات الزيارة: يومياً 9:00 صباحاً - 9:00 مساءً، عدا الجمعة 4:00 عصراً - 11:00 مساءً للمزيد من المعلومات قوموا بالاتصال على 06 5610095 أو زيارة sharjahart.org التذاكر متوفرة في مبنى الغرفة الماطرة. خرائط جوجل: الغرفة الماطرة . . Share with us your photos taken during your visit to Rain Room, located permanently at Al Majarrah Park, Sharjah. Use the hashtags #rainroomSharjah and #SharjahArtFoundation, and we will repost selected images on our page. Opening hours: daily, 9:00 am - 9:00 pm; Fridays, 4:00 pm - 11:00 pm. For more information, please call 06 5610095 or visit sharjahart.org Tickets available at the venue, Google Maps: Rain Room #rainroomsharjah #sharjahartfoundation

