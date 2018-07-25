"غرفة المطر".. تجربة الاستمتاع بهطول المطر دون التعرض للبلل! (صورة)
انتشر في الآونة الأخيرة مشروع فني ترفيهي عرف باسم "غرفة المطر"، حيث يقدم لزواره تجربة حقيقية في الاستمتاع بهطول الأمطار الغزيرة، لكن دون أن تعرضهم للبلل أو الزكام.
وتحتوي غرفة خاصة على سقف مدمج بمئات الرشاشات المائية التي تذرف الماء كما لو كان مطرا حقيقيا، وعند دخول شخص ما إلى الغرفة يقوم نظامها الذكي بتتبع موقعه عبر حساسات ويقطع تدفق الماء فوقه، بينما يستمر المطر بالهطول حول ذلك المكان.
وفي الوقت نفسه، ينبه المشرفون على الغرفة الزوار بعدم الجري داخلها، خوفا من أن تزيد سرعتهم عن سرعة استجابة الحساسات الذكية، الأمر الذي قد يعرضهن للبلل.
كما افتتحت مؤخرا أول غرفة للمطر في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في إمارة الشارقة، حيث حظيت بشعبية كبيرة هناك، ربما نتيجة للطقس الحار خلال فصل الصيف.
شاركونا صوركم الإبداعية الملتقطة خلال زيارتكم إلى الغرفة الماطرة في منطقة المجرة، الشارقة. حيث سنقوم بعرض أفضل الصور على صفحة الانستغرام الخاصة بنا. ولا تنسوا استخدام الوسمين #rainroomSharjah و #SharjahArtFoundation. أوقات الزيارة: يومياً 9:00 صباحاً - 9:00 مساءً، عدا الجمعة 4:00 عصراً - 11:00 مساءً للمزيد من المعلومات قوموا بالاتصال على 06 5610095 أو زيارة sharjahart.org التذاكر متوفرة في مبنى الغرفة الماطرة. خرائط جوجل: الغرفة الماطرة . . Share with us your photos taken during your visit to Rain Room, located permanently at Al Majarrah Park, Sharjah. Use the hashtags #rainroomSharjah and #SharjahArtFoundation, and we will repost selected images on our page. Opening hours: daily, 9:00 am - 9:00 pm; Fridays, 4:00 pm - 11:00 pm. For more information, please call 06 5610095 or visit sharjahart.org Tickets available at the venue, Google Maps: Rain Room #rainroomsharjah #sharjahartfoundation
المصدر: The National + Instagram