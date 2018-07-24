مشاهد فريدة لـ"تحليق" آلاف الأسماك فوق الماء

نشرت بوابة "SETN.com‎" الإلكترونية فيديو مذهلا صور في تايوان لـ "طيران" عشرات الآلاف من أسماك السردين، إذ حلقت فوق الماء في وقت واحد.

وقام الصياد لو جينغواي، بتصوير مشاهد "الأسماك الطائرة" في أحد موانئ مدينة تايبيه التايوانية. وبدا طيران هذا العدد الضخم من الأسماك بالنسبة لجينغواي وكأن الماء يغلي من تحتها.

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ويظهر الفيديو صوت صراخ جينغواي وهو يقول: "أنا خائف جدا! هوجمت من قبل الأسماك". وكان الصياد التايواني يجمع الأسماك الطائرة المتساقطة على مركب الصيد هو ورفاقه ويعيدونها للبحر.

ويعتقد الصيادون المحليون أن أسماك السردين تصرفت على هذا النحو وطارت دفعة واحدة إلى الهواء لأنها كانت تهرب من هجمات أسماك مفترسة في البحر.

وقال جينغواي: "لقد شاهدت منذ يومين مجموعة من أسماك البراكودة يبلغ طولها 5 أمتار تسبح تحت قاربي، أعتقد بأنها بدأت موسم الصيد". كما أكد عمال الميناء رؤيتهم عدة أسماك براكودة.

المصدر: لينتا. رو