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الصين تبني أضخم "حوت بلاستيكي" في العالم! (صور)

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الصين تبني أضخم
Gettyimages.ru : Visual China Group
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قامت الصين ببناء حوت بلاستيكي ضخم، مكون من 12 طنا من عبوات البلاستيك، في محاولة للفت انتباه العالم إلى الأخطار المدمرة لانتشار مخلفات البلاستيك في مياه البحار والمحيطات.

وبني الحوت في محمية المحيط الوطنية "Rizhao"، وبلغ طوله 9.1 متر ووزنه أكثر من 12 طنا من البلاستيك.

ويبدي العالم مؤخرا اهتماما بمخلفات البلاستيك الهائلة التي تنتشر في مياه البحار والمحيطات، والتي تعد مسؤولة عن هلاك أعداد كبيرة من الثروة السمكية وعلى رأسها الحيتان.

Gettyimages.ru : Visual China Group
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وقد يبتلع الحوت كمية كبيرة من البلاستيك مع الماء الداخل إلى جوفه، ما يعطل جهازه الهضمي بشكل كامل. لذلك، تتكرر حالات نفوق الحيتان في السنوات الأخيرة، حيث يعثر على بعضها نافقة على الشاطئ ومئات من عبوات البلاستيك تملأ جوفها.

كما يحذر العلماء من خطورة البلاستيك بالمقارنة مع باقي أصناف المخلفات، إذ تقارب مدة تحلله في الماء 1000 عام.

يذكر أن حوتا مشابها بني مؤخرا في بلجيكا، لكنه كان يزن 5 أطنان فقط.

المصدر: The National

// 26.06.2018 по тикету 15478

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