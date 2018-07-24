مخالفة مرورية "لراكب حوض استحمام" في الشارع!
انطلق المدون إدوارد فيليبوف، من مدينة تيومين الروسية، في شوارع المدينة راكبا حوض استحمام على عجلات، تجره سيارة.
ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره فيليبوف ونشره على صفحته في إنستغرام، كيف وصل حوض الاستحمام بالسيارة وانطلق في شوارع المدينة.
В ванной по городу Тюмени 🔥😇🛀 Делай,что хочется,всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!!! 👉спонсор и инженер @timofeysto 👨🔧 👉генератор идей @ruslan72official 🤔 Друзья только не нужно это повторять,это опасно,и наказуема законом⛔️ Если понравилось ставь лайк❤️и напиши своё мнение в комментариях ✅👍🏼 Отмечайте друзей🤪 _ _ #москва #america #казань#пранки #малахов #киев #жесть #сочи #вайны#тюмень72 #смех #юмор #california #ukraine #пятыйканал #тюменьфото #украина #казахстан #екатеринбург#prank #кайфуйпокамолодой72 #тюмень #инстаграм #питер #блоггер #видео #первыйканал #дети#love #нтв @malakhov007
ولم يكتف فيليبوف بالتجوال بحوض السباحة فقط بل توقف عند مطعم ماكدونالدز وطلب وجبة طعام. واستحم وهو في الشارع أيضا.
وذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا المحلية أن عناصر شرطة مرور المدينة اعتقلت فيليبوف، ودفع غرامة قيمتها ألف روبل (حوالي 16 دولارا) تحت بند مخالفة "النقل غير اللائق للركاب".
المصدر: لينتا. رو