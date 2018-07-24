مخالفة مرورية "لراكب حوض استحمام" في الشارع!

انطلق المدون إدوارد فيليبوف، من مدينة تيومين الروسية، في شوارع المدينة راكبا حوض استحمام على عجلات، تجره سيارة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره فيليبوف ونشره على صفحته في إنستغرام، كيف وصل حوض الاستحمام بالسيارة وانطلق في شوارع المدينة.

ولم يكتف فيليبوف بالتجوال بحوض السباحة فقط بل توقف عند مطعم ماكدونالدز وطلب وجبة طعام. واستحم وهو في الشارع أيضا.

وذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا المحلية أن عناصر شرطة مرور المدينة اعتقلت فيليبوف، ودفع غرامة قيمتها ألف روبل (حوالي 16 دولارا) تحت بند مخالفة "النقل غير اللائق للركاب".

المصدر: لينتا. رو