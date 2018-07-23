 
مباشر

تحذير من مستحضرات التجميل.. تكحلت فأصيبت بالعمى!

متفرقات

تحذير من مستحضرات التجميل.. تكحلت فأصيبت بالعمى!
© Oleg Gekman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjwi

أصيبت امرأة من مدينة أديلايد الأسترالية بـ "العمى" بعد أن كحلت رموش عينيها بماسكارا قديمة.

إقرأ المزيد
مستحضرات التجميل المزورة خطر على الحياة

ونشرت صحيفة ذا إنديبندنت أن، شيرلي بوتر، تكحلت قبل خروجها مع بناتها لحضور مناسبة اجتماعية، وفي صبيحة اليوم التالي انتبه زوجها وأخبرها بأن عينيها حمراوان وملتهبتان.

وبدأت المرأة تشعر بالحرقة في عينيها، حتى في عينها اليسرى التي لم تكن ترى أو تحس بها منذ ولادتها.

واستمرت الحرقة والألم لعدة أشهر، ولم تعد بوتر ترى جيدا بعينها اليمنى. ولدى مراجعتها طبيب العيون، اكتشفت المرأة أنها مصابة بعدوى خطيرة في العين، وتوقع لها الطبيب أن تصاب بالعمى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدة صلاحية مستحضرات التجميل للعيون تبلغ ستة أشهر فقط، ويسجل التاريخ على عبوات المستحضرات، وتتعلق مدة الصلاحية أيضا بنوعية وماركة تلك المواد.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. إطلاق صواريخ مجنحة من الغواصة الروسية "تومسك"