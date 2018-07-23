تحذير من مستحضرات التجميل.. تكحلت فأصيبت بالعمى!

أصيبت امرأة من مدينة أديلايد الأسترالية بـ "العمى" بعد أن كحلت رموش عينيها بماسكارا قديمة.

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ونشرت صحيفة ذا إنديبندنت أن، شيرلي بوتر، تكحلت قبل خروجها مع بناتها لحضور مناسبة اجتماعية، وفي صبيحة اليوم التالي انتبه زوجها وأخبرها بأن عينيها حمراوان وملتهبتان.

وبدأت المرأة تشعر بالحرقة في عينيها، حتى في عينها اليسرى التي لم تكن ترى أو تحس بها منذ ولادتها.

واستمرت الحرقة والألم لعدة أشهر، ولم تعد بوتر ترى جيدا بعينها اليمنى. ولدى مراجعتها طبيب العيون، اكتشفت المرأة أنها مصابة بعدوى خطيرة في العين، وتوقع لها الطبيب أن تصاب بالعمى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدة صلاحية مستحضرات التجميل للعيون تبلغ ستة أشهر فقط، ويسجل التاريخ على عبوات المستحضرات، وتتعلق مدة الصلاحية أيضا بنوعية وماركة تلك المواد.

المصدر: لينتا. رو