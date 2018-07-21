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الأردن.. سيارة تسقط بين بنائين

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الأردن.. سيارة تسقط بين بنائين
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وقعت حادثة غريبة في حي طبربور في العاصمة الأردنية عمان، إذ سقطت سيارة بين بنائين بعد أن فقدان السائق السيطرة عليها.

وعلقت السيارة بين السور الاستنادي لحديقة منزلية وحائط مقابل إلى أن قامت الجهات المختصة بإنزالها.

ولم ينجم عن الحادث أي إصابات بين سكان المنزل، واقتصر على أضرار مادية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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