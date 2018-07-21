// 26.06.2018 по тикету 15478
الأردن.. سيارة تسقط بين بنائين
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وقعت حادثة غريبة في حي طبربور في العاصمة الأردنية عمان، إذ سقطت سيارة بين بنائين بعد أن فقدان السائق السيطرة عليها.
وعلقت السيارة بين السور الاستنادي لحديقة منزلية وحائط مقابل إلى أن قامت الجهات المختصة بإنزالها.
حادث تدهور مركبة في منطقه طبربور , ونتج عن الحادث اضرار مادية بالمركبة و سور العمارةhttps://t.co/FZVXLDoXCz#الرأي#الراي#تدهور_مركبة#طبربور#حوادثpic.twitter.com/ECgLoW9lSy— الرأي - أخبار الأردن (@alrai) 21 июля 2018 г.
ولم ينجم عن الحادث أي إصابات بين سكان المنزل، واقتصر على أضرار مادية.
#صور | حادث غريب في منطقة #طبربور شمال #عمان#الغد#الأردنpic.twitter.com/GieKmlN31j— جريدة الغد (@AlghadNews) 21 июля 2018 г.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
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