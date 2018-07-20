بالفيديو.. تشابك بالأيدي على الهواء بسبب الطلاق

وقع تشابك بالأيدي وتبادل للصفعات بين ناشطة حقوقية ورجل دين على الهواء مباشرة بعد احتدام النقاش بينهما خلال حلقة خاصة تناقش قضية "الطلاق الثلاثي" على إحدى القنوات المحلية الهندية.

وخلال البرنامج أقدمت ناشطة حقوقية هندية، على صفع رجل دين على الهواء مباشرة بسبب موضوع الطلاق، الأمر الذي واجهه الرجل بوابل من الصفعات للناشطة.

وألقت السلطات الهندية القبض على رجل الدين، ويدعى مفتي إعجاز أرشد القاسمي، واتهمته بالاعتداء على فرح فايز، وهي محامية بالمحكمة العليا وناشطة حقوقية معارضة للطلاق الثلاثي، وتنادي بحقوق المرأة.

ووقع الخلاف بعد أن قال رجل الدين إن نطق الرجل بكلمة الطلاق ثلاث مرات تجعل الزواج الإسلامي لاغيا وباطلا، إلا أن المحامية رأت أن هذا ليس شكلا للطلاق الموجود في القرآن، مما أثار رد فعل عنيف من رجل الدين.

المصدر: مواقع نت