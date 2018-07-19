العناية الإلهية تنقذ طفلا سقط من الطابق الرابع (فيديو)

أنقذ مواطنان روسيان حياة طفل من منطقة لوغا في مقاطعة لينينغراد الروسية، سقط من شباك شقة تقع على الطابق الرابع.

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وسجلت إحدى كاميرات المراقبة العامة الموجودة في البناء كيف التفت عاملان كانا يجلسان عند مدخل البناية، إلى الأعلى، حيث شاهدا دانييل البالغ من العمر سنتين فقط، وهو يتدلى من شباك الطابق الرابع في البناية.

كما يظهر الفيديو اندفاع العاملين إلى حائط البناية أملا باللحاق بالطفل والتقاطه قبل أن يسقط على الأرض، إلا أنهما لم يتمكنا من الإمساك به كليا، لكنهما استطاعا اعتراض سقوطه بأيديهم، ما جعل السقوط أقل قوة وضررا.

ونقل الطفل إلى المستشفى حيث تبين أنه سليم إلا من كدمات بسيطة في ساقيه.

المصدر: فيتسي. رو