إنقاذ قطتين نادرتين في الجبال الاسكتلندية
أنقذت منظمة "Wildcat Haven" اثنتين من قطط الغابات النادرة في جبال اسكتلندا، بحسب صحيفة إنديبندنت البريطانية.
واكتشف عاملو منظمة "Wildcat Haven" لحماية الحياة البرية، قطتين بريتين من فصيلة القطط النادرة. وتبين أنهما بعمر شهرين فقط، وقد تاهتا عن أمهما، وتعانيان من الجوع والجفاف، وأرسلتا إلى مركز إعادة التأهيل.
وقالت المنظمة في بيانها عن الحادثة: "ستتم رعايتهما على أراضي حاضنة كبيرة في الغابة. وسيقتصر احتكاكهما مع البشر على الحد الأدنى اللازم لحياتهما، وستقدم لهما أفضل رعاية بيطرية ممكنة. وسنطلقهما للحرية عندما تبلغان العمر المناسب للعيش بشكل مستقل".
وتذكر المنظمة أن عثورها على هاتين القطتين يرفع عدد هذه الفصيلة النادرة ليصبح 37 قطة بعد أن كان 35 قطة فقط.
المصدر: لينتا. رو