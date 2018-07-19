إنقاذ قطتين نادرتين في الجبال الاسكتلندية

أنقذت منظمة "Wildcat Haven" اثنتين من قطط الغابات النادرة في جبال اسكتلندا، بحسب صحيفة إنديبندنت البريطانية.‏

واكتشف عاملو منظمة "Wildcat Haven" لحماية الحياة البرية، قطتين بريتين من فصيلة القطط النادرة. وتبين أنهما بعمر شهرين فقط، وقد تاهتا ‏عن أمهما، وتعانيان من الجوع والجفاف، وأرسلتا إلى مركز إعادة التأهيل.‏

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وقالت المنظمة في بيانها عن الحادثة: "ستتم رعايتهما على أراضي حاضنة كبيرة في الغابة. وسيقتصر احتكاكهما مع البشر على الحد ‏الأدنى اللازم لحياتهما، وستقدم لهما أفضل رعاية بيطرية ممكنة. وسنطلقهما للحرية عندما تبلغان العمر المناسب للعيش بشكل مستقل".‏

وتذكر المنظمة أن عثورها على هاتين القطتين يرفع عدد هذه الفصيلة النادرة ليصبح 37 ‏قطة بعد أن كان 35 قطة فقط. ‏

المصدر: لينتا. رو