احذروا "الأرملة السوداء" القاتلة في عناقيد العنب!

عثرت مواطنة أمريكية على عنكبوت "الأرملة السوداء" السام بين عناقيد العنب الذي اشترته لابنها من أحد متاجر مدينة برانفورد الأمريكية.

ونشر موقع إن بي سي كونيتيكت أن المواطنة الأمريكية، إميلي رو، أبلغت عن الحادثة في منشورها على صفحتها في الفيسبوك لتحذير الجميع من الحشرات السامة التي يمكن أن تتواجد في الفواكه التي يشترونها.

facebook/Emily Rowe

وقالت رو: "لاحظت على أول عنقود من العنب شبكة عنكبوتية متينة اضطررت إلى قطعها بالمقص وعندما ممدت يدي لآخذ العنقود الثاني بإلحاح من ابني البالغ من العمر 11 عاما رأيت عنكبوت الأرملة السوداء. لقد حالفني الحظ لأنها لم تلدغني فقد كنت أنوي التقاط حبات العنب حيث كانت هناك، لقد كان الأمر مخيفا جدا".

وجاء في خبر الموقع الأمريكي أن المتجر المتخصص ببيع المنتجات النظيفة عضويا أعاد لها ضعف ثمن العنب، وأكد موظفوه أن مورديهم يقومون بكل ما هو ممكن لمنع وصول الحشرات إلى حبات الفواكه.

Woman finds Black Widow spider in her bag of grapes 😱🍇 https://t.co/LS2raLLk5npic.twitter.com/N6ZJ6PFKbG — KRON4 News (@kron4news) July 18, 2018

Connecticut woman finds BLACK WIDOW SPIDER inside her grape container https://t.co/MagG43Hhbi — Bettie Avery (@blaboop8371) July 19, 2018

وأضاف الموظفون أنه "رغم كل الجهود المبذولة، تستطيع العناكب في بعض الأحيان التسلل إلى العناقيد لأنها جزء من البيئة العضوية".

ويعد عنكبوت "الأرملة السوداء" واحدا من أشد أنواع العناكب سمية في العالم، والسم الموجود فيه أقوى بـ 15 مرة من سم الأفاعي.

المصدر: لينتا. رو