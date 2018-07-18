راكب يوثق اللحظات المروعة لتحطم طائرة (فيديو)

نشرت قناة على موقع يوتيوب مقطع فيديو جديد وثقه هاتف أحد ركاب الطائرة التي تحطمت قبل عدة أيام في جنوب إفريقيا، يظهر احتراق محركها أثناء الإقلاع، في لحظات سبقت تحطم الطائرة.

وصور المقطع من داخل مقصورة ركاب طائرة تابعة لشركة "Rovos Air"، حيث تحطمت عند الإقلاع نتيجة لاشتعال النيران في محركها الأيسر.

ويوثق الفيديو حديث الركاب عندما لاحظوا تصاعد الدخان الكثيف من محرك الطائرة وشعروا بالخطر المحدق. وبعدها بقليل، ترتطم الطائرة بالأرض وتعلو أصوات الركاب الذين نجوا بأعجوبة من الموت.

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار ويندربوم الدولي، في 10 يوليو الجاري، وأسفر الحادث عن إصابات بليغة بين الركاب الذين نجوا جميعا من الموت.

المصدر: RT + YouTube