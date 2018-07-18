موسك يعتذر من منقذ "أطفال الكهف" بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي

اعتذر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، من الغواص البريطاني الذي ساعد في إنقاذ "أطفال الكهف" التايلانديين ومدربهم لكرة القدم الأسبوع الماضي، بعد أن وصفه بأنه "شاذ جنسيا" عبر تويتر.

في المقابل صرح الغواص البريطاني، فيرنون أونسورث، بأنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد موسك، قائلا إنه "مندهش وغاضب للغاية" إزاء هذه الإهانة.

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام موسك بحذف تغريدة مهينة، كتبها بعد أن شكك أونسورث في مدى فعالية الغواصة الصغيرة التي قدمها الملياردير الأمريكي للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

واليوم الأربعاء، قدم موسك اعتذارا لأونسورث في رد على مستخدم آخر عبر تويتر، قائلا إن كلماته صدرت في حالة غضب بعد أن صرح أونسورث بمعلومات خاطئة عن الغواصة الصغيرة، "واقترح أن أشارك في فعل جنسي مع الغواصة التي بنيت بمثابة العطف على الأطفال".

وأضاف أن رد فعل أونسورث ضده لا يبرر تصرفاته "ولهذا أعتذر للسيد أونسورث وللشركات التي أمثلها كرئيس تنفيذي، فالخطأ خطئي لوحدي".

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وقال أونسورث لرويترز إنه على علم باعتذار موسك لكنه رفض التعليق على تسوية محتملة أو إجراء قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر أونسورث الصحفيين في موقع الكهف، حيث جرت عملية الإنقاذ، أن تصريحات موسك حوله كانت هجوما على طاقم الإنقاذ بالكامل، وقال: "أعتقد أنه وصفني بالمهووس جنسيا بالأطفال، وأعتقد أن الناس يدركون أي نوع من الرجال موسك".

وعندما سئل عما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد موسك حينها، رد بأنه سيفعل ذلك وأن الأمر لم ينته بعد.

المصدر: ذي غارديان