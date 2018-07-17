دبي تحول وتلغي مئات الرحلات الجوية

تتجهز شركات الطيران الدولية العاملة في مطار دبي (DXB) لإجراء تغييرات كبيرة في مواعيد رحلاتها، وذلك تبعا لمشروع الصيانة والتجديد الذي سيجري قريبا على أضخم مدارج المطار.

وتشمل التعديلات إلغاء وتحويل مئات الرحلات إلى مطارات مجاورة، وخاصة بين تاريخي 15 أبريل و30 مايو من عام 2019.

وسيقوم مطار دبي بتخفيض عدد الرحلات عبر المطار بشكل ملحوظ، بسبب بقاء مدرج أساسي واحد قيد الخدمة خلال فترة الصيانة القادمة.

كما أعلنت طيران الإمارات أنها ستشارك في التعديلات أيضا، إذ تنوي تخفيض عدد الرحلات على بعض خطوطها الدولية. وتنصح الشركة الإماراتية العملاء ببدء تفقد مواعيد سفرهم بشكل مستمر، منذ اللحظة، لأن تعديلات جداول الرحلات الجوية ستبدأ من الآن وليس مع قدوم العام 2019.

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ويخدم المطار الدولي العملاق أكثر من 1100 رحلة جوية في اليوم الواحد، لذا فإن إغلاق أحد مدرجيه الرئيسيين لمدة 45 يوما يعني أن التغييرات ستكون جذرية في جداول الطيران ومواعيد الرحلات.

كما يتوقع مراقبون أن تحول معظم الرحلات إلى مطار دبي الأحدث، (DWC).

المصدر: Gulf News