لقطات تحبس الأنفاس من أعمق مسبح في العالم! (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدريبات مشوقة لأحد الغواصين في "Y-40"، أكثر برك السباحة عمقا في العالم.

ويظهر الفيديو كيف استطاع الغواص الوصول إلى أعمق نقطة في هذه البركة، والتي تصل إلى 40 مترا تحت سطح الماء، دون الاستعانة بمعدات غطس احترافية أو أسطوانات أوكسيجين.

وتقع هذه البركة في مبنى تابع لفندق "Terme Millepini" بإيطاليا، وصممت بشكل مميز لعشاق الغطس، وتشهد إقبالا كبيرا من السياح والزوار من كافة أنحاء العالم.

المصدر: لايف. رو