الرحلة "الكابوس" ترسل العشرات إلى المستشفى لإصابتهم بنزيف

تعرضت رحلة "Ryanair" التي كان على متنها 189 شخصا، من دبلن إلى زادار، الجمعة 13 يوليو، إلى عملية "تفريغ ضغط أثناء الطيران" بشكل مفاجئ.

وتسبب انخفاض الضغط في نزول أقنعة الأوكسيجين دون سابق إنذار أمام الراكبين، كما أدى ذلك إلى الهبوط الاضطراري في مطار فرانكفورت هان في ألمانيا، حسب ما أكدته الشركة في بيان لها، ومن ثم نقل العشرات إلى المستشفى لتعرضهم لنزيف في الأذنين والصداع عند الهبوط.

Amazing video from Mr. Kevin Burke. You can see how terrified we were. No-one speaking, no-one moving. Silence and just silence.#Ryanair#nightmarepic.twitter.com/YFYRiORy2s — Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

وغادرت الرحلة الجوية رقم "FR7312"، من دبلن عاصمة إيرلندا، باتجاه زادار الكرواتية، قبل أن تهبط اضطراريا في مطار فرانكفورت هان في ألمانيا.

وأشارت "Ryanair" إلى تقديم الرعاية الصحية لـ"عدد صغير" من الركاب كإجراء احترازي. وجاء في بيان الشركة الرسمي: "تماشيا مع الإجراءات الاضطرارية، قام الطاقم بتزويد العملاء بأقنعة الأوكسيجين، ثم هبطت الطائرة بشكل طبيعي وأنزل الركاب حيث تلقى عدد صغير منهم الرعاية الطبية كإجراء احترازي".

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanairpic.twitter.com/zcdNGHS1VF — Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

ولكن باري هولدن، أحد ركاب الطائرة، صرح قائلا بأنه يشعر بأن الشركة تقلل من أهمية الحدث.

وبحسب ما أوردته الشرطة الألمانية، فقد تم نقل 33 من أصل 189 راكبا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض بعضهم لنزيف من الأذنين، على الرغم من أن هولدن قد أُبلغ بأنه الشخص الـ43 الذي يتلقى علاجا من قبل أعضاء الصليب الأحمر الألماني.

وأشار تقرير تابع لشبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن الركاب كانوا يعالجون من الغثيان والصداع وآلام في الأذن، فيما كان آخرون يعالجون من نزيف من الأنف والفم والأذنين.

12 hours ago we had an emergency landy from our flight FR7312, from Dublin to Zadar at the airport Frankfurt-Hahn. We lived very scaring moment. We are abandoned at the airport. No bus, no alternatives, no place to rest. We cannot flight! We need help. @Ryanair#Ryanairpic.twitter.com/wmlO4yNJ4v — Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

Roxanne & her friend Sarah said they thought they were going to die for 7 minutes as the #RyanAir flight dropped 26,000 feet to make an emergency landing in Germany. 33 passengers were hospitalized. More on their story coming up on @NBCNightlyNewspic.twitter.com/BZ3QKtVeqv — Gadi Schwartz (@GadiNBC) July 15, 2018

وصرحت المسافرة روكسان براونلي، لشبكة "إيه بي سي نيوز" قائلة: "أعتقد أنه بإمكاني القول إن ذلك كان أكثر موقف مرعب رأيته في حياتي"، وأضافت أن "أقنعة الأوكسيجين تدلت أمامنا دون سابق إنذار أو تفسير، لقد كنا جميعا نتخبط محاولين وضع أقنعة الأوكسيجين على وجوهنا، وكان الناس يصرخون ويبكون ويصيحون".

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وقدمت الشركة أماكن إقامة للعملاء بعد الهبوط الاضطراري في ألمانيا، مع نقص في أماكن الإقامة المتحة للمسافرين الذين ينتظرون إعادة الحجز.

وقال بيان الشركة: "زود العملاء بقسائم لاقتناء المرطبات ومنحهم تفويض الإقامة الفندقية، ومع ذلك، كان هناك نقص في أماكن الإقامة المتاحة، واستقل العملاء طائرة بديلة تابعة للشركة، غادرت إلى زادار في صباح اليوم التالي".

واعتذرت "Ryanair" عن أي إزعاج للمسافرين، وصرحت بأنه تم نقل 22 مسافرا، من بين 33 دخلوا المستشفى، إلى كرواتيا عن طريق البر نظرا لمنعهم من السفر جوا بسبب حالتهم الصحية الحالية.

المصدر: نيويورك بوست