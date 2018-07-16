بعد الفوز الكبير.. الموناليزا بلباس المنتخب الفرنسي!

قرر متحف اللوفر الاحتفال بفوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم، ونشر صورة مميزة للموناليزا الشهيرة.

وتظهر الموناليزا في الصورة التي نشرها المتحف على صفحته في تويتر مرتدية قميص المنتخب الفرنسي مزينا بنجمتين، كدليل على عدد المرات التي حاز فيها المنتخب هذا اللقب العالمي.

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والموناليزا أو الجيوكاندا، هي لوحة شهيرة للفنان الإيطالي المعروف ليوناردو دافينشي، رسمها في القرن السادس عشر، وتعتبر اليوم من أغلى وأهم مقتنيات متحف اللوفر الفرنسي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر