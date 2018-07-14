طبق "ترامبوتين" من مطعم فنلدني بمناسبة قمة الرئيسين الروسي والأمريكي

ابتكر مطعم Kaffekievari الفنلندي طبق مأكولات أسماه "ترامبوتين"، خاصًا بمناسبة القمة المنتظرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الاثنين المقبل,

وذكرت صحيفة "هلسينغين يوتيسات" الفنلندية اليوم السبت، أن طبق "Trumputin" يتكون من فطيرة روسية مع السمك الأحمر والقشدة الحامضة والبصل والفطائر الأمريكية مع الآيس كريم والتوت بجانبه.

Eka kohtaamani huippukokoustuote: Pitskun Kaffekievarin Trumputin-annos, graavilohiblini ja amerikkalaisia pannukakkuja, samalla lautasella tottakai. Yllättäen toimii! Ehkä huippukokouksestakin tulee jotain. #trumpitin#kaffekievarihttps://t.co/Uqy1Yvu3VFpic.twitter.com/i4pnG9GVei — Sampo Sauri (@samposauri) July 10, 2018

ووفقا لفكرة الطباخين المبدعين، يجسد هذا الطبق أذواقا من الشرق والغرب، ويحتوي على الحلو والمالح في الوقت نفسه.

Here is delicous #trumputin for you @realDonaldTrump@PutinRF_Eng . You can get it in Kaffekievari, Pitäjänmäki, Helsinki. Russian and American pancake in same plate. I enjoy. Strong 👍👍👍👍👍👍👍 pic.twitter.com/zzIys69CVu — Eino Porkkakoski (@EPorkkakoski) July 11, 2018

ومع هذا، يؤكد ممثلو المطعم أن ابتكار هذا الطبق الذي لا مثيل له في العالم، لا تترتب عليه أي آثار سياسية أو أفكار إيديولوجية، ويمكن أن يبقى في قائمة الطعام التي يقدمها المطعم بعد انتهاء قمة الرئيسين، إذا ما أعجب مذاقه زائري المطعم وزبائنه الدائمين.

وستكون القمة المزمع عقدها في ضواحي العاصمة الفنلندية يوم 16 يوليو الجاري، أول اجتماع رسمي كامل بين بوتين وترامب خارج إطار الاجتماعات العرضية بينهما على هامش المنتديات الدولية المتعددة الأطراف.

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المصدر: نوفوستي