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طبق "ترامبوتين" من مطعم فنلدني بمناسبة قمة الرئيسين الروسي والأمريكي

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طبق
Sputnik CC BY 2.0 / Richard Mortel / Helsinki
مشهد من العاصمة الفنلندية هلسنكي
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ابتكر مطعم Kaffekievari الفنلندي طبق مأكولات أسماه "ترامبوتين"، خاصًا بمناسبة القمة المنتظرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الاثنين المقبل,

وذكرت صحيفة "هلسينغين يوتيسات" الفنلندية اليوم السبت، أن طبق "Trumputin" يتكون من فطيرة روسية مع السمك الأحمر والقشدة الحامضة والبصل والفطائر الأمريكية مع الآيس كريم والتوت بجانبه.

ووفقا لفكرة الطباخين المبدعين، يجسد هذا الطبق أذواقا من الشرق والغرب، ويحتوي على الحلو والمالح في الوقت نفسه.

ومع هذا، يؤكد ممثلو المطعم أن ابتكار هذا الطبق الذي لا مثيل له في العالم، لا تترتب عليه أي آثار سياسية أو أفكار إيديولوجية، ويمكن أن يبقى في قائمة الطعام التي يقدمها المطعم بعد انتهاء قمة الرئيسين، إذا ما أعجب مذاقه زائري المطعم وزبائنه الدائمين.

وستكون القمة المزمع عقدها في ضواحي العاصمة الفنلندية يوم 16 يوليو الجاري، أول اجتماع رسمي كامل بين بوتين وترامب خارج إطار الاجتماعات العرضية بينهما على هامش المنتديات الدولية المتعددة الأطراف.

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المصدر: نوفوستي

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