أم ترمي بنفسها في النهر لإنقاذ ابنها من فم تمساح

ألقت أم إندونيسية بنفسها في أحد الأنهار في محاولة لإنقاذ طفلها الذي سحبه تمساح إلى داخل الماء.

وأفاد موقع "Coconuts" بأن التمساح هاجم الطفل يادو بوترو (11 سنة) من منطقة إيست تانجونج-جابونغ بإندونيسيا، عندما جاء إلى النهر للتزود بالماء، حيث أمسك التمساح برجل الطفل وسحبه، فصرخ الطفل، وسمعت الأم صراخه، فأسرعت إلى النهر على الفور لإنقاذه، وكان التمساح قد سحبه لمسافة 15 مترا بعيدا عن الشاطئ.

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ولم تتردد الأم لحظة وقفزت إلى النهر، وسبحت باتجاه التمساح، لإنقاذ الطفل، وقالت في تعليقها على الحادثة: "عندما اقتربت من التمساح، ترك ابني واختفى تحت الماء.. لم أفكر ساعتها، ما إذا كانت هناك تماسيح أخرى سوف تهاجمني أم لا، كان همّي وتركيزي منصبّ على إنقاذ طفلي من الهلاك".

ونقل الطفل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح عديدة وبالغة، خاصة في ساقه اليسرى التي سحبه منها التمساح.

وأرسلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث فريقا من الخبراء بهدف اصطياد التمساح ونقله إلى مكان آخر.

المصدر: لينتا. رو