تعرف على مفاجأة "كافيار" للقاء بوتين وترامب!

طرحت شركة "كافيار" للإكسسوارات الفاخرة وكماليات الهواتف الشهيرة، غطاء هيكل لهاتف نوكيا الأسطوري "‎3310‎" بمناسبة لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب المرتقب في فنلندا.

وأطلق خبراء الشركة الروسية على التصميم الجديد لهيكل نوكيا: "صانعو السلام".

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ونقشت على الغلاف الخلفي، المصنوع من التيتانيوم، لهيكل الهاتف صورة الرئيسين بوتين وترامب، على خلفية الكرة الأرضية، ضمن إكليل من أغصان الزيتون، تعلوها حمامة السلام. وأضاف المصممون لوحة تحت الصورة، تحمل اسمي الزعيمين وتاريخ لقائهما في هلسنكي، في 16 يوليو الجاري.

وقال ممثلو شركة كافيار لدى طرح الهيكل الجديد: "نأمل أن يدخل لقاء الرئيسين في التاريخ كحدث هام يؤثر إيجابيا على مستقبل جميع البلدان، ويفتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية طال انتظارها".

المصدر: لينتا. رو