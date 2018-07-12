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كلبة تتبنى فهدا صغيرا من حديقة حيوان روسية! (فيديو)

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كلبة تتبنى فهدا صغيرا من حديقة حيوان روسية! (فيديو)
youtube/ РИА Новости
صورة أرشيفية
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نشر القائمون على حديقة الحيوانات في مدينة فلاديفوستوك الروسية شريط فيديو يظهر تبني كلبة لفهد صغير، كانوا قد اضطروا لفصله عن أمه.

وأوضح الأخصائيون في الحديقة أن الكلبة التي يربيها أحد عمال الحديقة في منزله تقبلت جرو الفهد كأمه تماما، وبدأت ترضعه كواحد من جرائها التي ولدتها قبل مدة قصيرة من تبنيها للفهد الصغير.

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Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl)

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واضطر القائمون على الحديقة لفصل الفهد الصغير عن أمه بعد ولادته خوفا على حياته، وذلك بعد أن لاحظوا أن الأخيرة لم تظهر عليها غرائز الأمومة، وبدأت بمهاجمة الصغير.

المصدر: لايف.رو

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