كلبة تتبنى فهدا صغيرا من حديقة حيوان روسية! (فيديو)
نشر القائمون على حديقة الحيوانات في مدينة فلاديفوستوك الروسية شريط فيديو يظهر تبني كلبة لفهد صغير، كانوا قد اضطروا لفصله عن أمه.
وأوضح الأخصائيون في الحديقة أن الكلبة التي يربيها أحد عمال الحديقة في منزله تقبلت جرو الفهد كأمه تماما، وبدأت ترضعه كواحد من جرائها التي ولدتها قبل مدة قصيرة من تبنيها للفهد الصغير.
🎉Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды снова порадовали нас малышкой!🐆 И сегодня, когда ей исполнился месяц, мы решили рассказать Вам эту интересную историю. Леопардика выкармливает Собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает).🙄 И тут неравнодушные люди пришли нам на помощь. За день до рождения леопарда, родила Собака-спаниель 6 щенков. Она-то и спасла малышку (имя ещё ей не придумали). 🐶Сейчас Шери с приемной дочкой живут вместе. Мы будем периодически радовать Вас их милыми фото и видео. Мы решили , что один из щенков Шери останется с нами (Девочка, которая была самой маленькой и почти все время проводила с Леопардом)😊 ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official
واضطر القائمون على الحديقة لفصل الفهد الصغير عن أمه بعد ولادته خوفا على حياته، وذلك بعد أن لاحظوا أن الأخيرة لم تظهر عليها غرائز الأمومة، وبدأت بمهاجمة الصغير.
المصدر: لايف.رو