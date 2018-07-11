أخت كردشيان ستصبح أصغر مليارديرة في العالم

وضعت مجلة "فوربس" صورة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على غلاف طبعتها المخصصة لأغنى سيدات الولايات المتحدة وهي أخت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأشهر عالميا كيم كردشيان.

ونشرت "فوربس" على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن كايلي جينر التي أتمت عامها الـ 21 في أغسطس الماضي أسست علامة تجارية خاصة بها لمستحضرات التجميل في 2016 وحصدت أرباحا منذ ذلك الحين بمقدار 900 مليون دولار.

How Kylie Jenner followed her passion while turning her cosmetic brand into a $900M empire:https://t.co/yJi3QdpQVu#SelfMadeWomenpic.twitter.com/UocPmkKuD3 — Forbes (@Forbes) ١١ يوليو ٢٠١٨

وتتوقع المجلة الأمريكية أن جينر ستصبح قريبا أصغر مليارديرة في العالم، متجاوزة مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الذي كسب أول مليار عندما كان عمره 23 عاما.

وأشارت الصحيفة على موقعها إلى أن أول محل تجاري حديث لبيع المستحضرات التجميلية التي تحمل اسم علامتها التجارية افتتحته جينر نهاية عام 2016، في المركز التجاري "Westfield Topanga" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: LENTA.RU