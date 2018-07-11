// 26.06.2018 по тикету 15478
لحظة انفجار سيارة ونجاة امرأة بأعجوبة (فيديو)
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انفجرت أسطوانة غاز سيارة في مدينة كراسنودار الروسية بسبب ارتفاع حرارة الجو لدرجات قياسية بلغت 40 درجة مئوية.
ورصدت كاميرا مراقبة، في 10 يوليو الجاري، انفجار سيارة مركونة بالقرب من روضة أطفال.
وتظهر مشاهد الفيديو أن المرأة كانت على بضعة أمتار من السيارة حين انفجار جرة الغاز فيها. لكنها نجت بأعجوبة، وحالفها الحظ لأنها لم تصب بأي من شظايا السيارة وقطع أنبوبة الغاز التي تطايرت في الاتجاهات كلها.
المصدر: فيستي. رو
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