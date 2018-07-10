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لقطات نادرة لعجل ولد برأسين في البرازيل! (فيديو)

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لقطات نادرة لعجل ولد برأسين في البرازيل! (فيديو)
youtube/ Curioso É Você
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تداولت صفحات ومواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر عجلا برأسين في إحدى مزارع كايابونيا البرازيلية.

ويظهر الفيديو كيف حاول المزارعون إرضاع العجل من زجاجة كبيرة، كونه كان عاجزا عن الرضاعة من أمه.

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وأوضح الأطباء البيطريون الذين أشرفوا على حالة العجل النادر، أن الحيوان عاش لخمسة أيام فقط بسب ضعف أعضائه الحيوية منذ الولادة، لكنهم رغم ذلك استطاعوا توثيق اللحظات النادرة لحياته وإظهارها للناس ووسائل الإعلام.

المصدر: لايف. رو

 

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