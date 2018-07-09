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البدء بإنشاء أعلى برج سكني في العاصمة الروسية (صورة)

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البدء بإنشاء أعلى برج سكني في العاصمة الروسية (صورة)
You-Tube: Roman Sarkisov
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أعطت السلطات المختصة في موسكو الضوء الأخضر لبدء إنشاء أعلى ناطحة سحاب في العاصمة الروسية، وثاني أعلى برج في روسيا الاتحادية.

ويزيد ارتفاع البرج السكني المرتقب عن 400 متر، ومن المفترض إنشاؤه بالقرب من مركز موسكو للأعمال، المعروف باسم "موسكو سيتي". كما يتوقع أن يدشن المشروع مع حلول عام 2024، من تصميم وتنفيذ شركة الهندسة الشهيرة "Sergey Skuratov".

وسيصبح البرج ثاني أعلى بناء في روسيا. أما الأول فهو برج "لاختا" (463 مترا)، يقع في مدينة سان بطرسبورغ، وسيغدو أعلى برج في القارة الأوروبية أيضا، عند تدشينه عام 2019.

RT: (Sergey Skuratov Architects)
البرج الجديد، الذي سيصبح الأعلى في مدينة موسكو.

ومع ذلك، تبقى أوروبا متأخرة عن الصين والولايات المتحدة في سباق البنيان العالي، إذ يوجد بين أعلى 50 برجا عالميا برجان أوروبيان فقط، "لاختا" واحد منهما. كما أن 50% من أعلى أبراج العالم موجودة في الصين منفردة. 

ويبقى حتى اللحظة، برج خليفة في دبي الأعلى عالميا، إذ يفوق ارتفاعه 800 متر. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك مع صعود برجين منافسين قيد الإنشاء، أحدهما في السعودية والآخر في الصين.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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