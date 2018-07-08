مقتل فلسطيني أثناء الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن شابا فلسطينيا قتل اليوم الأحد وأصيب آخرون برصاصات طائشة، أثناء احتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشاب البالغ من العمر 18 عاما فارق الحياة إثر إصابته بعيار ناري في رأسه، وهو طالب في الثانوية العامة من حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وجراء إطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة أصيبت أيضا فتاتان بجروح في منطقتين مختلفتين في القطاع ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

من جانبها، حذرت الشرطة المحلية في القطاع من إطلاق النار خلال الاحتفالات بالنتائج المدرسية وتوعدت بملاحقة من يقوم بذلك.

وتفيد كشوفات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بأن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي (2017-1018) في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 72 ألفا و604 طلاب، وأن نسبة النجاح كانت 66.69%.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية