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لحظة موت كلب ترك 7 ساعات في سيارة مرتفعة الحرارة (فيديو)

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لحظة موت كلب ترك 7 ساعات في سيارة مرتفعة الحرارة (فيديو)
Reuters : Luke MacGregor
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نفق كلب في ولاية ألاباما الأمريكية بعد تركه لمدة طويلة تجاوزت 7 ساعات في سيارة مقفلة وذات حرارة مرتفعة، إذ فشلت جميع محاولات الشرطة في إنقاذه من الهلاك.

واتصل مارة في المكان بالشرطة، بعد أن لاحظوا معاناة الكلب داخل السيارة. ووصل عناصر الشرطة على الفور إلى الموقع لتبدأ عملية الإنقاذ التي استمرت أكثر من 10 دقائق.

وبالرغم من محاولات الناس والشرطة الحثيثة، إلا أنهم لم يتمكنوا في نهاية المطاف من إنقاذ الكلب، إذ بدأ بالاحتضار عندما أخرجوه من السيارة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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