"إلغاء" استخدام جوازات السفر في مطار سيدني!‏

بدأت أستراليا باستخدام طريقة جديدة لمرور المسافرين عبر مطاراتها دون فحص جوازات السفر المعتاد الأمر الذي يختصر الجهد والوقت.

وسيسمح هذا الإجراء الجديد بالاستغناء عن جوازات السفر في المستقبل القريب، بحسب الموقع الإخباري الأسترالي "News.com.au".

وسيتمكن ركاب بعض الرحلات الدولية على متن طائرات شركة كانتاس للطيران من المشاركة في النسخة التجريبة من البرنامج الرقمي للتعرف على الوجوه في مطار سيدني الدولي، منذ الخميس 5 يوليو الجاري.

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وستحل التكنولوجيا الحيوية الجديدة مكان إجراءات فحص جوازات السفر المملة، عبر التحكم بنقاط المرور الضرورية داخل المطار وصولا إلى الطيارة. حيث سيسمح المسح الإلكتروني بالتعرف على شخصية المسافر دون إبراز جواز سفره. كما ستحل هذه الطريقة مكان استخدام تذاكر السفر الورقية أو الإلكترونية أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار سيدني، جيف كالبيرت، إن هذا الابتكار سيسرع إجراءات التعرف على المسافرين وسيسهل حركتهم أكثر.

وأضاف كالبيرت قائلا: "لن نحتاج في المستقبل إلى توثيق جوازات السفر والحقائب لدى قيام المسافرين برحلاتهم عبر مطارنا، ولن يضيع وقت زبائننا في البحث عن تذاكر السفر الورقية أو الإلكترونية لإبرازها عند صعود الطائرة".

المصدر: لينتا. رو