ملايين المشاهدات لمعركة غريبة بين خنفستين

نشر أحد مستخدمي تويتر من اليابان تحت اسم "sansyokumedaka" مقطع فيديو غريب لمعركة حامية بين اثنتين من الخنافس كبيرة الحجم.

وانتشر الفيديو بسرعة "فيروسية"، وشاهده أكثر من 8.6 مليون شخص. كما جمعت التغريدة، التي نشرها "sansyokumedaka"، أكثر من 150 ألف إعجاب.

وتظهر لقطات الفيديو معركة بين حشرتين من حجمين مختلفين، خنفساء كبيرة وواحدة أصغر بقليل. وتنتهي المعركة بفوز صعب للخنفساء الكبيرة التي استطاعت طرد غريمتها من المكان.

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كما نشر نفس الفيديو على حساب إنستغرام يدعى "9gag"، وحصد خلال أقل من يوم واحد أكثر من 5 ملايين مشاهدة. وعبر بعض مستخدمي إنستغرام عن دهشتهم للحماس الذي تحلت به الخنافس في المعركة. بينما دعى آخرون في تعليقاتهم إلى "وقف العنف وعدم شن المعارك".

يذكر أن مصور الفيديو وصاحب حساب "sansyokumedaka" على تويتر لديه حساب خاص على إنستغرام، مخصص بالكامل لأنواع الخنافس المختلفة.

المصدر: لينتا. رو