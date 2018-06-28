// 26.06.2018 по тикету 15478
"دب السيلفي" يجتاح مواقع الإنترنت الروسية (فيديو)
youtube/ Кроноцкий заповедник kronoki.ru
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تداولت صفحات ومواقع الإنترنت الروسية مؤخرا شريط فيديو يظهر دبا فضوليا اقترب من أحد الكاميرات، وكأنه أراد التقاط صورة لنفسه.
ويظهر الفيديو دبا صغيرا مع أمه في الغابة، لاحظ وجود إحدى كاميرات المراقبة البيئية المثبتة على الأرض، واقترب منها وعاينها عن قرب بفضول شديد.
يذكر أن الكاميرا التي سجلت تلك اللقطة الطريفة هي واحدة من مجموعة كاميرات نشرها علماء البيئة، بالقرب من بحيرة "الكوريل" في منطقة كامتشاتكا الروسية.
المصدر: نوفوستي
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