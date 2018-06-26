بعد نحو 3 عقود.. السلطات اليابانية تعيد "ناغازاكي" إلى الحياة الصاخبة

تمكنت السلطات اليابانية إنهاء قصة أشهر رجل منعزل في العالم، وأجبرت عجوزا يابانيا على العودة لمنزله من جزيرة خالية من السكان قطنها نحو 3 عقود، حسبما أفادت صحيفة "صن البريطانية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن ناسافومي ناغاساكي (82 عاما) توجه في 1989 إلى جزيرة "سوتوباناري" الصغيرة النائية والمعزولة والواقعة في منطقة "أوكيناوا" وقضى أول عامين من هذه الرحلة طويلة الأمد بملابسه التي كان يرتديها ولكن رياحا شديدة عصفت بالجزيرة حالت دون تمكنه من الاحتفاظ بثيابه التي لا يملك لها بديلا، وأمضي مغامراته التي استمرت 27 عاما أُخر عاريا.

Masafumi Nagasaki has called Sotobanari, one of the Yaeyama Islands in Japan, home for three decades - but now he has been forced to leave https://t.co/sjhdeFn0RU — Ann Chen (@chenann1983) June 25, 2018

ولم ير ناغازاكي أي إنسان طيلة هذه الأعوام التي أمضاها وحيدا في أحضان الطبيعة، يقتات من خشاش الأرض في قصة تذكرنا بالبريطاني "روبنسن كروزو" مع فارق أن الأخير اضطر للتأقلم على العيش في جزيرة خالية من السكان في عرض المحيط بعد أن قذفته إليها الأمواج العاتية إثر تحطم السفينة التي كان مسافرا على متنها.

بطل هذه القصة الأسطورية الياباني كان كتوما عندما عثرت عليه السلطات اليابانية عن طريق الصدفة ونقلته الشرطة من الجزيرة المعزولة إلى بيت للعجزة يقع في جزيرة مأهولة على بعد 60 ميلا بحريا من مكان سكناه الطوعي.

Masafumi Nagasaki was the only inhabitant of Sotobanari Island for 3 decades, but was forced to return to civilization after being found unwell by police. https://t.co/gfqOLoKbFM — 🐚DD🐬 (@2050CyberSurfer) June 26, 2018

ولكن ناغازاكي قال للصحفيين، إنه كان متزوجا ولديه طفلان وكان يعمل مصورا، ولكن تعقيدات الحياة وصخبها آنذاك دفعته للتفكير في اللجوء إلى الطبيعة.

ولم يبد الرجل ندما على كل هذه السنين التي أمضاها وحيدا بعيدا عن ذويه وأصدقائه وزملائه في العمل، بل أكد أنه كان يشعر بالسعادة طيلة هذه المدة فلم يلق فيها أي إزعاج وتأقلم سريعا مع الطبيعة الهادئة التي لطالما عشقها.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة