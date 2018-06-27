مدينة كوستروما الروسية تحتضن مهرجانا للجبن

يقام في مدينة كوستروما شمال غرب روسيا، في 30 يونيو الجاري، المهرجان الأول للجبن.

ومن خلال هذا المهرجان، تتاح للضيوف فرصة تذوق 80 نوعا من أرقى أنواع الجبن الذي تشتهر به هذه المنطقة، وكذلك الاطلاع على تكنولوجيا صناعة الأجبان المختلفة، حيث تتولى بلدية مدينة كوستروما إقامة المهرجان المرتقب.

وتقع مدينة كوستروما ضمن المسار السياحي الروسي الشهري بـ "الطوق الذهبي"، حيث تعدّ المدينة عاصمة للصاغة الروس، وكذلك موطن أميرة الثلج "سنيغوروتشكا" ابنة "جد الصقيع" أو بابا نويل في روسيا.

وصرحت إدارة كوستروما بأنها أصبحت تحوز لقبا جديدا أضيف إلى قائمة ألقابها، وهو "عاصمة الجبن الروسي"، حيث أشارت إلى أن الجبن "الكوسترومي" لا يقل شعبية عن أنواع الجبن الأخرى، بل يتقدم عليها في معظم الأحيان.

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وبحسب المعلومات الواردة من إدارة الزراعة في مقاطعة كوستروما، فإن معامل الجبن في المدينة أنتجت العام الماضي ما يزيد عن 3 آلاف طن من الجبن، ما يفوق بـ 17% إنتاج عام 2016. كما جاء في بيان صدر عن إدارة الزراعة، أن حجم إنتاج الجبن في المقاطعة يزداد من سنة إلى أخرى، حيث تظهر معامل كبيرة، ومزارع صغيرة للفلاحين، تتخصص في إنتاج الجبن.

ويعود تاريخ إنتاج الجبن في المقاطعة إلى عام 1878، عندما أطلق الأخوان بلاندوف أول معمل لإنتاجه في المنطقة، إلى جانب إنتاج الزبدة والألبان، ومنذ ذلك الحين وجبن كوستروما يتميز بطعم قليل الملح والحموضة. أما الآن، فتنتج معامل الجبن في المقاطعة أكثر من 80 من أنواع الجبن المختلفة.

ويتعهد منظمو الفعالية بأن يصبح هذا المهرجان جنة حقيقية لعشاق الجبن، من محبّي منتجات اللبن الحقيقية.

وستعمل في المدينة ما تشبه "بورصة الجبن"، إذ يأتي إليها صنّاعه من جميع أنحاء المقاطعة، وسوف تتاح لضيوف المهرجان فرصة إنتاج الجبن والزبدة بأيديهم، والمشاركة في المسابقات الخاصة بهذا الصدد.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف