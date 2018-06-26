 
مباشر

ثعبان يلتف على كلب أمام الجميع ويهم بالتهامه (فيديو)

متفرقات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf8b

أظهر فيديو صوره شهود عيان في تايلاند مشاهد عنيفة لالتفاف ثعبان حول كلب في محاولة لافتراسه.‏

ويرصد الفيديو أيضا محاولة السكان في أحد أرياف تايلاند إنقاذ كلب من موت محتم بعد أن التف حوله ثعبان ضخم لم يتأثر في البداية ‏بضربات عصي "المنقذين".‏

وبعد عدة دقائق، ظن شهود العيان أن الكلب قد نفق لكن حركة ذيله دفعتهم لمحاولة إنقاذه من جديد، وهجموا على الثعبان الذي اضطر ‏في النهاية لافلات الفريسة والهرب من عصي المنقذين. ‏

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا