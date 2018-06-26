ثعبان يلتف على كلب أمام الجميع ويهم بالتهامه (فيديو)
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أظهر فيديو صوره شهود عيان في تايلاند مشاهد عنيفة لالتفاف ثعبان حول كلب في محاولة لافتراسه.
ويرصد الفيديو أيضا محاولة السكان في أحد أرياف تايلاند إنقاذ كلب من موت محتم بعد أن التف حوله ثعبان ضخم لم يتأثر في البداية بضربات عصي "المنقذين".
وبعد عدة دقائق، ظن شهود العيان أن الكلب قد نفق لكن حركة ذيله دفعتهم لمحاولة إنقاذه من جديد، وهجموا على الثعبان الذي اضطر في النهاية لافلات الفريسة والهرب من عصي المنقذين.
المصدر: لايف. رو
خالد ظليطو
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