ثعبان يلتف على كلب أمام الجميع ويهم بالتهامه (فيديو)

أظهر فيديو صوره شهود عيان في تايلاند مشاهد عنيفة لالتفاف ثعبان حول كلب في محاولة لافتراسه.‏

ويرصد الفيديو أيضا محاولة السكان في أحد أرياف تايلاند إنقاذ كلب من موت محتم بعد أن التف حوله ثعبان ضخم لم يتأثر في البداية ‏بضربات عصي "المنقذين".‏

وبعد عدة دقائق، ظن شهود العيان أن الكلب قد نفق لكن حركة ذيله دفعتهم لمحاولة إنقاذه من جديد، وهجموا على الثعبان الذي اضطر ‏في النهاية لافلات الفريسة والهرب من عصي المنقذين. ‏

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو