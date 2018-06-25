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الحرائق تلتهم غابات كاليفورنيا من جديد! (فيديو)

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الحرائق تلتهم غابات كاليفورنيا من جديد! (فيديو)
Reuters Handout .
صورة أرشيفية
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ذكر موقع "Associated Press" أن سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية أجلت مؤخرا نحو 600 منزل بسبب الحرائق التي تجتاح مناطق واسعة من الغابات هناك.

ويحذر الخبراء من تفاقم الأوضاع السيئة في بعض مناطق الولاية بسبب الحرائق التي تتأجج بشكل واسع بتأثير الرياح القوية والطقس الجاف، والتي وصلت مساحات بعضها إلى عشرات الكيلومترات المربعة.

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كما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحرائق قضت على أكثر من 12 مبنى في منطقة "Clearlake" في الولاية، وأدت إلى إجلاء نحو 3000 آلاف شخص في منطقة "Spring Valley" أيضا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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