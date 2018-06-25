الحرائق تلتهم غابات كاليفورنيا من جديد! (فيديو)

ذكر موقع "Associated Press" أن سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية أجلت مؤخرا نحو 600 منزل بسبب الحرائق التي تجتاح مناطق واسعة من الغابات هناك.

ويحذر الخبراء من تفاقم الأوضاع السيئة في بعض مناطق الولاية بسبب الحرائق التي تتأجج بشكل واسع بتأثير الرياح القوية والطقس الجاف، والتي وصلت مساحات بعضها إلى عشرات الكيلومترات المربعة.

More than 1,500 acres have been torched by a California fire that officials haven't been able to contain, partly due to perfect storm of weather conditions https://t.co/NUIvDxNpLPpic.twitter.com/eMhuLOJpmj — CBS News (@CBSNews) 25 июня 2018 г.

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كما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحرائق قضت على أكثر من 12 مبنى في منطقة "Clearlake" في الولاية، وأدت إلى إجلاء نحو 3000 آلاف شخص في منطقة "Spring Valley" أيضا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر