داغستان الروسية تعتزم دخول غينيس بأطول شيش لحم وأعلى سيخ شاورما

تشهد محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية اليوم وغدا مسابقة تصفيف أطول شواء في العالم، ورفع أعلى سيخ للشاورما في الدنيا، ضمن جهود الجمهورية لترسيخ التقاليد الشعبية والأكل السليم.

وورد في بيان صادر عن رابطة الطهاة والشواءين في داغستان، أن المشاركة في المسابقة متاحة أمام الجميع، والغاية منها تصفيف شواء بطول 255 مترا ونصب سيخ شاورما بارتفاع 20 مترا، وتحطيم الرقم القياسي لأطول شواء تم تنسيقه في مقاطعة موسكو العام الماضي بطول 204 أمتار، ودخول موسوعة الأرقام الروسية، والترشح لموسعة غينيس.

يذكر أن جمهوريات القوقاز الروسية ذات الأغلبية المسلمة، تشتهر بشيّ اللحوم وطهيها وتقديدها، وتتصدر باقي الأقاليم الروسية في قطيع الأغنام والماعز التي ترعى وتسمن في مراعي وجبال القوقاز.

من الأرشيف.. محاولة سابقة لتحطيم رقم غينيس في روسيا 22 أكتوبر2017

المصدر: وكالات