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بحجم القطط.. جرذان ضخمة تهاجم مدينة سويدية!

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بحجم القطط.. جرذان ضخمة تهاجم مدينة سويدية!
Globallookpress K. Hinze/Arco Images
الجرذان تهاجم مدينة سويدية
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اشتكى سكان مدينة سوندسفال السويدية من هجوم أعداد كبيرة من جرذان ضخمة على مدينتهم، حتى أن بعضها بحسب شهود عيان بحجم القطط.

ويفيد موقع The Local بأن السلطات المحلية حذرت سكان أحد أحياء المدينة من أن هذه الجرذان قد تكون خطرة، ونصحتهم بغلق الأبواب والنوافذ وعدم السماح لتلاميذ المدارس بمغادرة قاعات الدراسة أثناء الاستراحة.

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كما أصدرت السلطات المحلية توجيهات تدعو سكان المدينة لعدم السماح لهذه الجرذان بالدخول إلى منازلهم وعدم إطعامها، وشددت المراقبة على أماكن تجميع القمامة "الصالحة للأكل". كما نصحت السلطات السكان بعدم إطعام الأطفال خارج المنزل وعدم السماح لهم بالنوم في الهواء الطلق.

وتعتقد السلطات أن سبب هجوم هذا العدد الهائل من الجرذان الضخمة هو عملية نقل مركز إعادة تدوير النفايات، حيث أن موقعه السابق أصبح فارغا، لذلك بدأت هذه الحيوانات تبحث عن الماء والطعام في المدينة.

وبدأت السلطات في المنطقة بالبحث عن طرق لاصطياد هذه الجرذان.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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