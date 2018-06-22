هل تقدم رونالدو لخطبة صديقته قبيل مباراته مع المغرب؟ (صور)

أشعلت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو إشاعات حول خطبتهما بينما كانت تشجع شريكها ووالد طفلها خلال مباراة البرتغال ضد المغرب، في نهائيات كأس العالم 2018.

وانتشرت الشائعات عندما عرضت رودريغيز في الملعب خاتم خطوبة من طراز "كارتييه" مرصع بالألماس، تبلغ قيمته 81 ألف دولار أمريكي.

وكانت صديقة النجم منهمكة في محادثة مطولة مع صديقتها على المدرجات، عندما أشارت لها بالخاتم. كما كانت ترتدي قميص الفريق البرتغالي مع رقم 7 الذي يحمله قائد المنتخب رونالدو، على الرغم من كونها إسبانية.

You-Tube: FOFO FOOT

You-Tube: FOFO FOOT

وفي سياق متصل، نفت رودريغيز الشائعات حول حملها قائلة: "لا، أنا لست حاملا. لكن في المستقبل، نأمل أن ننجب المزيد من الأطفال". يذكر أن لرونالدو ثلاثة أطفال من أم بديلة وطفلا من رودريغيز، ويعيشان معا في مدريد.

وأحرز اللاعب العالمي أربعة أهداف حتى الآن في مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الجارية في روسيا.

المصدر: The Sun + YouTube

قتيبة دعبول