أخبار كاذبة.. مجزرة الكلاب حدثت في باكستان وليس في روسيا (صور)

انتشرت صور عديدة عبر الإنترنت ادعت أن "مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الكلاب قد حدثت في روسيا، إبان التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2018".

وبعد التحقق من مصادر الصور، تبين أن المجزرة حدثت في مدينة كاراتشي الباكستانية عام 2016. كما أن نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو، قد صرح سابقا بأن الكلاب الضالة ستحتجز في مراكز عناية خاصة.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) June 15, 2018

وقام مغردون على تويتر بنشر صور تظهر جثث عشرات الكلاب المقتولة والمتراكمة، ادعوا "أنها في شوارع روسيا"، وهي المجزرة التي حدثت فعلا ولكن في شوارع باكستان.

كما رد مغردون على الأنباء الكاذبة من خلال نشر الخبر الأصلي لرويترز في 2016، والذي تحدث بالتفصيل عن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 700 كلب في كاراتشي خلال بضعة أيام.

Dude, I don't know if Russia would or wouldn't do something like this, but this picture is from Pakistan (source Reuters) pic.twitter.com/a55gUhy9TC — Fabio #ContinuityRemain 🇪🇺🇮🇹🇬🇧 (@fabiocosenza76) June 16, 2018

المصدر: RT + تويتر

قتيبة دعبول