القريدس والأخطبوطات تنهمر من السماء في الصين

أسفرت العاصفة القوية في البحر الأصفر عن هطول أمطار مصحوبة بالأخطبوطات والقريدس والنجوم البحرية في مدينة سينداو الصينية.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن الرياح القوية المصحوبة بالأمطار رفعت إلى الجو الكثير من الأحياء البحرية الصغيرة وقذفتها على بعد عدة مئات من الأمتار عن البحر.

A freak storm in Qingdao, China resulted in sea animals being thrown all over the city... pic.twitter.com/WvPvAhscy4 — V (@book_of_Lady) June 15, 2018

This is so horrifying. I heard that people died during the hail storm. Rest In Peace.#naturaldisaster#Qingdaopic.twitter.com/UL4DSPJkiA — 水素 Hydrogen (@otakuluvlife) June 13, 2018

وكانت حادثة مماثلة وقعت عام 2017 في مدينة تامبيكو المكسيكية حيث انهمرت الأسماك الصغيرة من السماء أثناء نزول المطر المصحوب بالرياح.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا