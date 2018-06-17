 
مباشر

القريدس والأخطبوطات تنهمر من السماء في الصين

متفرقات

القريدس والأخطبوطات تنهمر من السماء في الصين
twitter @book_of_Lady
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdqz

أسفرت العاصفة القوية في البحر الأصفر عن هطول أمطار مصحوبة بالأخطبوطات والقريدس والنجوم البحرية في مدينة سينداو الصينية.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن الرياح القوية المصحوبة بالأمطار رفعت إلى الجو الكثير من الأحياء البحرية الصغيرة وقذفتها على بعد عدة مئات من الأمتار عن البحر.

وكانت حادثة مماثلة وقعت عام 2017 في مدينة تامبيكو المكسيكية حيث انهمرت الأسماك الصغيرة من السماء أثناء نزول المطر المصحوب بالرياح.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا